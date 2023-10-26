В Перми число отправленных в стационар детей с отравлением выросло до 15

Число госпитализированных в Перми детей с симптомами отравления увеличилось до 15 человек, сообщили в краевом минздраве. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«15 человек были госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. Их состояние оценивают как стабильное», – говорится в сообщении минздрава.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю заверили, что за всеми участниками циркового фестиваля установлено медицинское наблюдение. Специалисты уже изучают смывы, взятые в пищеблоке столовой, а также образцы готовой продукции и сырья.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве. Следователи изъяли значимые для следствия документы у производителя пищевой продукции, проводятся допросы потерпевших и свидетелей.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования и организовала собственную проверку для оценки работы организации общепита в части соблюдения требований санитарно- эпидемиологического законодательства.

Напомним, участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми пожаловались на самочувствие после обеда в кафе при гостинице. 21 ребенок в возрасте от 8 до 17 лет обратился за медицинской помощью. Сначала в стационар отправили шесть человек, позже еще семь.

Пермь, Наталья Рязанова

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