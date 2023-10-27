Предварительный диагноз по вспышке неизвестной болезни под Красноярском не подтвердился

Предварительный диагноз иерсиниоз не подтвердился у жителей поселка Ессей в Красноярском крае. Медики взяли у заболевших материал на анализ, но не смогли отправить в лабораторию из-за погоды.

Специалисты продолжают изучать симптомы и состояние заболевших граждан. Всех зараженных осмотрели, взяли анализы. У всех наблюдается сыпь, но других ярко выраженных симптомов нет. Никому из пациентов не стало хуже, они продолжают лечение на дому.

«Состояние пациентов стабильное. Показаний для госпитализации кого-либо из заболевших нет. Ситуация под контролем специалистов», – пишет «Эвенкийская жизнь».

Предварительный диагноз иерсиниоз не подтвердился, для точного ответа нужны более подробные лабораторные исследования крови. Материал планируется отправить в Туру, а оттуда – в Центр гигиены и эпидемиологии Красноярска для изучения. Но санрейс из Эвенкийского района пришлось отложить из-за плохой погоды. Пока вылет перенесли на завтра.

Роспотребнадзор подтвердил вспышку заболевания в Красноярском крае. Большинство из 38 заболевших – школьники. У всех проявились одинаковые симптомы, самый яркий из которых – красноватая сыпь. Этот симптом характерен для иерсиниоза, острого кишечного заболевания. Вызывающие его бактерии опасны для скота, домашних животных и человека. Наиболее подвержены иерсиниозу дети до 10 лет.

Красноярск, Наталья Рязанова

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