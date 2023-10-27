ФСБ раскрыла три резидентуры спецслужб Украины в Запорожской области

Сотрудники ФСБ задержали жителей Запорожской области, организовавших резидентуры для спецслужб Украины. Они склоняли запорожцев передавать украинской стороне сведения о ВС РФ и пропагандировали террористическую деятельность.

«Пресечена деятельность трех крупных агентурных групп (резидентур), координируемых ГУР МО Украины. Задержаны администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – це Украина», – рассказали в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, администраторы чатов убеждали пользователей передавать им разведданные о месте нахождения и передвижениях российских войск и другую информацию, которая могла угрожать безопасности РФ. Там же велась пропаганда террористической деятельности, формировалась антироссийская повестка для жителей региона.

Несмотря на попытки скрыть свою деятельность подозреваемые из числа граждан РФ и Украины задержаны и уже дали признательны показания. Один из подозреваемых вступил в перестрелку с сотрудниками ФСБ и был убит. В его квартире во время обыска нашли самодельную бомбу, автомат АКМС и гранату РГН.

Работа «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – це Украина» прекращена, подписчикам направлены уведомления о незаконной деятельности этих каналов и предупреждения об уголовной ответственности за передачу разведданных украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терактам и публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). На основе собранных доказательств может быть начато расследование по ст. 275 и ст. 276 УК РФ о госизмене и шпионаже.

Накануне сотрудники ФСБ раскрыли замысел украинских спецслужб о совершении теракта в Твери. Россиянин, который по заданию Киева готовил подрыв военкомата, был остановлен до совершения теракта.

Москва, Наталья Рязанова

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