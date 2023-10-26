ФСБ остановила готовившего подрыв военкомата агента украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ раскрыли замысел украинских спецслужб о совершении теракта в Твери. Россиянин, который по заданию Киева готовил подрыв военкомата, был остановлен до совершения теракта.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали гражданина РФ. За деньги он собирал и передавал украинской стороне сведения о военных и топливно-энергетических объектах в Тверской области. Для него заранее приготовили схрон с оружием и взрывчаткой. Завербованный агент должен был устроить взрыв в военкомате.

«Предотвращена подготовка теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина РФ, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На месте происшествия силовики изъяли самодельную бомбу и гранату РГД-5. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.

В Архангельской области сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога военной техники на территории воинской части. 18-летний россиянин по заданию террористической организации пронес самодельную горючую жидкость и пытался облить ею технику.

Тверь, Наталья Рязанова

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