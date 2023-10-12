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Четверг, 12 октября 2023, 12:49 мск

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В Архангельске задержали 18-летнего юношу за попытку теракта в воинской части

Сотрудники УФСБ по Архангельской области вместе с коллегами из управления по Северному флоту пресекли попытку поджога военную технику на территории воинской части в Архангельске. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.

По информации спецслужбы, 18-летний россиянин по заданию запрещенной в РФ террористической организации «пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части», передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в сентябре. Несостоявшегося террориста задержали с поличным. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на преступление и террористический акт).

Архангельск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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