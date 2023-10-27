Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в Перми

Роспотребнадзор в Перми выявил норовирусную инфекцию у сотрудников пищеблока, где питались дети. Составлен протокол о временном прекращении деятельности кафе, пояснили в краевом управлении ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора установили причину острой кишечной инфекции у 20 участников фестиваля. У заболевших обнаружена РНК Норовируса. Источником инфекции стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети», – рассказали в ведомстве.

Ведомство передало в суд материалы об административном нарушении в отношении владельца кафе для решения вопроса о приостановке деятельности. Организаторам мероприятия тоже грозит штраф – за то, что не уведомили о проведении фестиваля.

Взятые в кафе и пищеблоке смывы и другие образцы все еще находятся в работе. Заболевшие дети остаются под наблюдением врачей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин держит ситуацию на контроле. Он выразил надежду, что организатор питания участников фестиваля понесет наказание, если его вину установят.

«Поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить надзор за организацией питания детей по всему краю. Таких случаев не должно быть в принципе. Будем включать службу Роспотребнадзора в подготовку и организацию массовых мероприятий», – заверил глава региона в телеграм-канале.

Вечером 25 октября более 10 участников циркового фестиваля в возрасте от 8 до 17 лет пожаловались на симптомы отравления. Позже число заболевших выросло до 21 человека, 15 детей отправили в стационар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пермь, Наталья Рязанова

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