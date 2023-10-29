Киев устроил новую атаку дронов на Ростов-на-Дону

Сегодня в 11:25 успешно отработала система ПВО в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его словам, воздушная цель поражена.

«По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», – отметил губернатор.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

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