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Воскресенье, 29 октября 2023, 14:08 мск

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Киев устроил новую атаку дронов на Ростов-на-Дону

Сегодня в 11:25 успешно отработала система ПВО в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его словам, воздушная цель поражена.

«По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», – отметил губернатор.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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