МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Правоохранители установили личности более 150 активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Из них 60 задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ведомстве отметили, что в результате беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали девять сотрудников полиции, двое из них госпитализированы.

«Сотрудники МВД по республике Дагестан совместно с другими службами полностью пресекли противоправные действия. Сейчас международный аэропорт имени Амет-Хана Султана находится под полным контролем правоохранителей», – сказано в сообщении полицейского главка по СКФО.

Напомним, вечером 29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы после приземления рейса из Тель-Авива, парализовав его работу. Протестующие требовали выгнать из страны граждан Израиля на фоне новостей о массовой гибели мирных жителей в секторе Газа. Росавиация временно закрыла аэропорт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Возобновить работу аэрогавании, по информации ведомства, планируется в ночь на 31 октября.

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек, среди раненых есть как полицейские, так и гражданские лица, сообщал минздрав Дагестана в своем телеграм-канале. По данным ведомства, 10 пострадавших лечат в республиканских стационарах. Состоянии двух из них медики оценивают как крайне тяжелое. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (по ч. ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Глава Дагестана Сергей Меликов счел беспорядки в аэропорту Махачкалы попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе, которая курировалась с территории Украины, в том числе через проукраинские телеграм-каналы. «Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», – цитирует руководителя республики РИА «Новости».

По словам Меликова, призывы к жителям региона выходить на митинги распространялись в том числе через телеграм-канал, который контролируется из-за рубежа. «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется и регулируется с территории Украины – предателями, бандеровцами», – заявил глава республики (цитата по ТАСС).

Москва – Махачкала, Наталья Петрова

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