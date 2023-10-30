Власти Дагестана пообещали открыть аэропорт в ближайшие дни

Аэропорт Махачкалы откроют в ближайшие дни после восстановительных мероприятий и проверки, сообщила пресс-служба правительства Дагестана. Полиция начала задержания активных участников беспорядков на территории воздушной гавани, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напомним, вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после приземления самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали выгнать из страны граждан Израиля на фоне новостей о массовой гибели мирных жителей в секторе Газа. Росавиация временно закрыла аэропорт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Прибывающие самолеты направлены на запасные аэродромы.

«Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий. Ситуация находится под контролем главы Республики Дагестан Сергея Меликова», – говорится в телеграм-канале правительства республики.

Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты до 02:59 мск 31 октября. Ведомство призвало перевозчиков активно информировать пассажиров об изменениях в расписании и не допускать скопления своих клиентов в аэропортах отправления.

«Подчеркиваем: открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории», – говорится в сообщении Росавиации.

Участники экстренного заседания оперативного штаба в Дагестане заверили, что пострадавшим во время беспорядков в аэропорту оказывают медицинскую помощь. Число пострадавших и их состояние не уточняется. Сергей Меликов предупредил, что действиям в аэропорту будет дана правовая оценка.

«Действия тех, кто собрался в махачкалинском аэропорту, – грубое нарушение закона! Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Все дагестанцы сопереживают и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно!» – написал Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (по ч. ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ), сообщили в ведомстве. Прокуратура взяла ход следствия на контроль. ГУ МВД России по СКФО напомнило об ответственности за организацию, подстрекательство и участие в массовых беспорядках.

«Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения», – сообщили в ведомстве.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал жителей республики не поддаваться на «провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения».

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»