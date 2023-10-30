«Только начало» и «недооценка противника» – эксперты комментируют события в Махачкале

Нападение на самолет из Израиля в аэропорту Махачкалы – очень тревожный сигнал, считают политологи и журналисты. Если власти немедленно не сделают выводы, подобные события могут повториться.

Политический обозреватель Андрей Перла пишет: «Язык сотрешь об слова и пальцы о клавиатуру, доказывая, что наш враг в информационном поле действует очень эффективно потому, что умело использует не худшие, а лучшие качества людей, которых обманывает своей агитацией.

Ещё раз. Лучшие качества. Например, сплоченность мусульманских общин. Например, свойственную хорошим людям жажду справедливости. Жажду защитить беззащитных от произвола. Жажду сделать хоть что-то, пока там, вдалеке, враг наших убивает.

Чего добивается противник? Дестабилизации обстановки в России. Бунтов, столкновения толпы и полиции, толпы и армии. Все равно под какими лозунгами.

Это внутри страны. А вовне – демонизации России с помощью самого страшного русофобского мифа всех времен – про погромы. Да, русофобского, потому что внутри мы знаем, положим, кто лакх, кто аварец, кто казак, кто мусульманин, кто православный. А снаружи, с запада глядя – русские.

В чем причина произошедшего в Дагестане? Недооценка противника. Непонимание мощи его информационных ресурсов. И – вечная неготовность чиновников действовать инициативно и на опережение. И желание снять с себя ответственность, вначале получить приказ с самого верха, чтобы самый главный и был виноват...

Что делать теперь? Полицейские меры, само собой. А вот главное – последовательно объяснять людям, кто враг и чего он добивается».

Политолог Илья Ананьев предупреждает, что «вирус» Дагестана может начать распространяться на многие регионы России, начиная с Москвы: «Сегодняшние события – это не «провокация» под главу Дагестана Меликова. Палестина сдетонировала мусульманский мир, и России не удастся остаться в стороне наблюдателем таких эмоций.

Дагестан только начало. И головная боль не только Кремля, но и российских губернаторов.

P.S. Интересный факт, что совсем недавно в регионе были президент Владимир Путин и глава Совфеда Валентина Матвиенко, и регион получил достаточное внимание , в том числе и финансовое, федерального центра. Сегодняшние события демонстрируют, что «финансовая игла» не всегда коррелирует со спокойствием в регионе».

Преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров написал в своем ЖЖ, что несколько телеграм-каналов последовательно экстремистски промывают дагестанскому населению мозги и толкают на преступление, но их никто не останавливает: «Уже понятно, как нас будут атаковать в ближайшее время те, кто проигрывает на поле боя. Через толпу, пробитую экстремистскими и сепаратистскими идеями.

Президент должен дать этим планам по рукам. Сильно дать. Очень сильно. Так, чтобы больше не захотелось.

Разумных людей в Дагестане подавляющее большинство, они никогда в такую толпу не вольются. На то и надежда.

Если все это спустят на тормозах, все скоро повторится. Причем в самых плохих вариантах».

Политолог Марат Баширов считает, что после ночных событий в Дагестане власти все же придется занять публичную позицию. «Именно в точку этого молчания вчера и ударили. Получилось шумно, но слава богу, без смертей. Но главный вопрос: возможно ли повторение в другом месте? Да, при молчании – да.

Россия еще с царских времен стояла и стоит на трех китах:

1. практика мирного проживания при многонациональности (у нас их более 190);

2. многоконфессиональность (ислам, христианство в разных течениях, буддизм, иудаизм, а в целом более 70 религиозных конфессий);

3. многоязычие (приблизительно 295 языков и диалектов).

Мы привыкли к такому многообразию, и об этом надо говорить, говорить и говорить. Особенно сейчас, во время событий на Ближнем Востоке. Надо разделить военные действия и конфессиональные различия. Не верю, что в Дагестане нет ЛОМов, в том числе и духовных лидеров».

Напомним, вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после приземления самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали выгнать из страны граждан Израиля на фоне новостей о массовой гибели мирных жителей в секторе Газа. Росавиация временно закрыла аэропорт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.





Екатеринбург, Евгения Вирачева

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