В Индии 14 человек погибли и 50 пострадали при столкновении поездов

По меньшей мере 14 человек погибли и 50 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в индийском штате Андхра-Прадеш. Предварительно, ошибка машиниста привела к аварии, пишет портал news18 со ссылкой на руководство железных дорог Восточного побережья.

Вечером 29 октября пассажирский поезд врезался сзади в экспресс с пассажирами около города Визианагарам. Четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись. Около 27 поездов были отменены или отложены из-за аварии. На месте происшествия продолжается спасательная операция, пожарные и волонтеры помогают доставать людей из-под упавших вагонов.

Власти подтвердили смерть 14 человек, но допустили, что их число может увеличиться, когда место аварии полностью проверят. Также несколько раненых находятся в критическом состоянии и могут пополнить печальную статистику.

Скорая доставила в больницы 50 человек. Врачи отправили 29 пострадавших в отделения под надзор врачей. Остальным оказали первую помощь и отпустили лечиться домой.

Правительство пообещало пострадавшим и семьям погибших помощь. Депутаты от разных штатов потребовали провести тщательное расследование и принять меры. В соцсетях поднялась волна гнева, поскольку это третья крупная авария с жертвами на железной дороге с июня.

Предварительно, причиной аварии стала ошибка машиниста. Но его не получится допросить, потому что он тоже погиб на месте.

11 октября шесть вагонов Северо-восточного экспресса сошли с рельсов в индийском штате Бихар. Четыре человека погибли и около 100 пострадали.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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