Число погибших под ударами Израиля палестинцев превысило 8 000 человек

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 8 005 человек, из них 3324 – дети. Израильская армия заявила о поражении около 600 целей ХАМАС.

С 7 октября в результате израильских атак убиты по меньшей мере 8005 палестинцев, число жертв в Израиле превысило 1400 человек, следует из данных минздравов обеих сторон. За три недели в секторе Газа погибли как минимум 3324 ребенка, на оккупированном Западном берегу – 36 детей. Это больше, чем убито за год в конфликтах по всему миру с 2019 года, сообщила организация Save the Children.

Израиль продолжает бомбить разные районы сектора Газа без перерыва. «Регулярно слышны взрывы, и по всему анклаву виден дым», – передает телеканал Al Jazeera. ЦАХАЛ сообщила, что атаковала 600 объектов ХАМАС и убила «десятки боевиков», пытавшихся спрятаться в домах.

По данным телеканала, все жилые здания вокруг больницы Аль-Кудс разрушены или повреждены израильскими ударами, а это более 10 жилых домов. В больнице спрятались около 14 тыс. человек: большинство ранены, некоторые пришли туда, когда не осталось крыши над головой. Израиль призвал персонал и пациентов больницы эвакуироваться, но большей части некуда идти, поскольку их дома уничтожены.

Боевики движения ХАМАС атаковали территорию Израиля 7 октября, захватив заложников. Израильские военные ответили массированными ударами по сектору Газа и полной блокадой региона.

27 октября Генассамблея ООН провела чрезвычайную сессию и приняла резолюцию, разработанную 22 государствами, включая Россию. Документ призывает к немедленному прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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