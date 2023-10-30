В Бразилии 11 взрослых и ребенок погибли при крушении самолета

Небольшой самолет модели Caravan рухнул в лес вскоре после взлета на северо-западе Бразилии. В результате погибли 12 человек, в их числе девочка в возрасте года и семи месяцев, передает портал g1.

Авария случилась 29 октября, когда борт выполнял рейс из Рио-Бранко в Энвиру в штате Амазонас. Вскоре после взлета самолет рухнул в лес и взорвался. Спасатели и пожарные не сразу смогли добраться до места аварии, поскольку самолет упал в труднодоступном месте.

На борту находились два пилота и 10 пассажиров, в том числе 19-летняя девушка и ее полуторогодовалая дочь. Никто не выжил. Пожарные достали все тела из-под обломков самолета. Тетя одного из пассажиров рассказала, что племянник прилетел к ней в гости на день позже из-за неисправности самолета. Отмененный рейс должен был выполнять тот самый борт, который потерпел крушение.

В авиакомпании заявили, что самолет был исправен и прошел все технические проверки, а пилоты были опытными и имели приличный налет в часах.

Причины аварии выясняются.

В середине сентября в центральной части штата Амазонас в Бразилии разбился пассажирский самолет. Погибли 14 человек.

Риу-Бранку, Наталья Рязанова

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