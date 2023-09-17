В районе Амазонки разбился самолет с туристами на борту

В Бразилии разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, погибли 14 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в центральной части штата Амазонас. Небольшой самолет Embraer 110 направлялся из столицы штата Манауса в Барселуш.

В момент аварии на борту находились два пилота и 12 пассажиров. Все они были туристами и отправлялись на рыбалку. Судно потерпело крушение при заходе на посадку в условиях сильного ливня и ограниченной видимости.

На месте ЧП работают экстренные службы и спасательные бригады. Причина трагедии устанавливается.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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