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Воскресенье, 17 сентября 2023, 14:09 мск

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В районе Амазонки разбился самолет с туристами на борту

Фото: Freepik

В Бразилии разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, погибли 14 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла в центральной части штата Амазонас. Небольшой самолет Embraer 110 направлялся из столицы штата Манауса в Барселуш.

В момент аварии на борту находились два пилота и 12 пассажиров. Все они были туристами и отправлялись на рыбалку. Судно потерпело крушение при заходе на посадку в условиях сильного ливня и ограниченной видимости.

На месте ЧП работают экстренные службы и спасательные бригады. Причина трагедии устанавливается.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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