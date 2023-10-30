В посольстве РФ не получали запроса на депортацию россиян из Франции

Франция подготовила к депортации 39 россиян, которых подозревают в экстремизме. Посольство РФ в Париже пока не получило списка граждан, подлежащих высылке из Франции.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особенно следим и которых мы подозреваем в радикальных взглядах. Мы представили этот список российской стороне на прошлой неделе», – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире радио RMC.

Всех россиян из списка уже арестовали, некоторые отбывают тюремный срок. Французские власти надеются, что Россия подтвердит личности подозреваемых и ответит, согласна ли принять их после депортации. Он сослался на подобную практику до эскалации конфликта на Украине.

В посольстве РФ во Франции сообщили, что не получали от французского МВД подобных документов. Но им известно, что местные СМИ активно распространяют информацию, что десятки россиян подозреваются в приверженности радикальному исламу.

«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило», – цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

Париж, Наталья Рязанова

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