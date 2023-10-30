В Бразилии 104 человека заразились поражающим растения грибком во время операции на глазах

Порядка 104 пациентов офтальмологического центра в бразильском штате Амала заразились грибком, обычно поражающим овощи. Инфекцию занесли во время операции по лечению катаракты. В результате заражения семи пациентам пришлось удалить пораженные глаза, пишет портал UOL.

В Центре подобные операции поставлены на поток и 4 сентября врачи прооперировали 140 человек. Позже у 104 пациентов нашли неизвестную инфекцию, поразившую роговицу, именно в прооперированных глазах. Специалисты более месяца не могли определить тип инфекции.

Оказалось, пациенты заразились грибком, который обычно поражает овощи. Его споры могут попадать в глаза и вызывать воспаление роговицы. Как этот грибок попал в операционную, до сих пор выясняют.

Пока врачи искали ответы, у семи пациентов болезнь оказалась запущенной. Каждому пришлось удалить зараженный глаз. 15 пациентам пришлось пересаживать роговицу, еще 45 до сих пор находятся в Центре и ждут пересадку. У 37 человек болезнь развивалась медленнее, они получили лечение и наблюдаются у окулистов.

Житель Индии заразился смертельным для растений грибковым заболеванием, поразившим трахею. Ранее считалось, что оно не передается человеку.

Макала, Наталья Рязанова

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