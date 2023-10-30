Снаряд ВСУ пробил крышу в жилом доме под Белгородом

Киевский режим обстрелял село Новая Таволжанка в Белгородской области. Мирные граждане не пострадали, но поврежден жилой дом, в который попал снаряд.

«Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна. Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий», – рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Накануне в Белгородском районе зафиксировали девять попаданий во время артобстрелов с украинской стороны, два беспилотника сбросили бомбы. Валуйский округ попал под минометный огонь и обстрел из «Градов». Украинские беспилотники также сбросили две бомбы в Грайворонском округе. Шебекинский округ обстреливался из танков, минометов, был атакован с помощью беспилотников. В результате всех атак никто из мирных жителей не пострадал.

Новая Таволжанка, Наталья Рязанова

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