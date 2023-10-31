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Вторник, 31 октября 2023, 11:19 мск

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Два туриста из Петербурга погибли в Карелии

Два туриста погибли в Карелии во время путешествия на крытой лодке по Онежскому озеру. Предварительно, оба приехали в регион из Санкт-Петербурга.

Два 50-летних мужчины путешествовали на крытой лодке и остановились на ночь в поселке Рыбрека. Их нашли уже без признаков жизни, рассказал глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

«Два туриста из Санкт-Петербурга найдены мертвыми. По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом», – написал министр в своем телеграм-канале.

Виной всему могла стать работающая газовая горелка, угарный газ от которой скопился и вызвал отравление.

Ранее трехметровая волна накрыла каяки с туристами на Ладожском озере в Карелии. Один человек погиб, один пострадал.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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