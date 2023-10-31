До 46 человек выросло число жертв аварии на шахте в Казахстане

Спасатели нашли останки еще одного погибшего рабочего в шахте имени Костенко в Казахстане. Общее число жертв аварии на предприятии увеличилось до 46 человек, рассказал министр по ЧС республики Сырым Шарипханов.

«В ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть. Для их идентификации проводятся экспертизы», – говорится в сообщении министерства.

Спасателям приходится работать в темноте, поскольку в шахте нет электричества. Поиски затрудняют множество разрушенных механизмов и большая протяженность выработки. Но специалистам удалось потушить все очаги горения и нормализовать газовый баланс.

Расследованием аварии занимаются семь подкомиссий с участием зарубежных специалистов. Шарипханов лично спускался в шахту вместе со специалистами и видел нарушения.

«Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15 изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения», – перечислил министр.

Напомним, в ночь на 28 октября на шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» случился пожар и взрыв метано-воздушной смеси. ЧП случилось на глубине 700 метров, когда на смене находились 252 шахтера. 201 рабочий сам вышел из шахты, еще пятерых подняли горноспасатели.

Астана, Наталья Рязанова

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