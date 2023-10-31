Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 10 км

Вулкан Ключевской дважды за день выбросил столбы пепла, один из которых достиг 10 км в высоту. Код авиационной опасности сменили с оранжевого на красный.

«08:20 (время Камчатское) 31 октября вулкан Ключевской: высота пеплового выброса составила около 10000 м над уровнем моря», – говорится в сообщении Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Позже вулкан выбросил еще один столб пепла, на высоту 8000 м. Ветром пепел отнесло к жилым поселкам в Мильковском районе.

«Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности. Зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в посёлке Лазо и селе Атласово Мильковского района. Сохраняется угроза выпадения пепла в Усть-Камчатском и Елизовском районах, а также Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах», – пояснили в краевом главке МЧС.

Жителям поселков в Мильковском районе пока не рекомендовали оставаться дома, жизнь в поселениях идет в обычном порядке. Граждане не сообщали о пострадавших или ЧП.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился обеспечить режим повышенной готовности в районе Ключевской сопки. В момент наиболее сильных пепловых выбросов или при появлении грязевых потоков экстренные службы должны быть готовы оказать помощь.

Поселения Мильковского района уже оказывались под угрозой пеплопадов из-за извержения вулкана Ключевского. Ранее в районе вулкана был установлен оранжевый код авиационной опасности.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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