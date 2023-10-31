ФСБ задержала хакера из Кузбасса, помогавшего Киеву атаковать российские ресурсы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Белова в Кемеровской области по делу о госизмене. Его подозревают в помощи разведслужбам Украины атаковать российские информационные ресурсы.

По данным ведомства, мужчина через интернет-мессенджер связался с разведслужбами Украины и вступил в киберподразделение, нацеленное на взлом российских ресурсов.

«Осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного ПО на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны. Задержанному предъявлено обвинение по ст. 275 УК России (государственная измена)», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Обыски в местах проживания и работы подозреваемого выявили данные, подтвердившие его антироссийскую деятельность. Суд арестовал подозреваемого на время расследования.

Ранее жителя Томска арестовали за сотрудничество с силовыми структурами Украины. Он оказывал содействие хакерам.

Белов, Наталья Рязанова

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