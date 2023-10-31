российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2023, 11:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Томске поймали хакера, работающего на украинские спецслужбы

Жителя Томска арестовали за сотрудничество с силовыми структурами Украины. Он оказывал содействие хакерам. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Как установили российские спецслужбы, мужчина сотрудничал с хакерскими группировкам, координируемым силовыми структурами Украины.

«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры», – говорится в сообщении ведомства.

Киберпреступник стал фигурантом уголовное дела по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Томск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Нефтегазовые предприятия в Восточной Европе подверглись кибератаке / Хакеры могут следить за полицейскими через Bluetooth-гаджеты / Хакеры атакуют площадку дистанционного электронного голосования / Хакеры на две недели вывели из строя 10 обсерваторий США / Хакеры атаковали министерства Норвегии / На российские метеорологические сайты совершена хакерская атака / Китайские хакеры взломали электронную почту посла США в КНР / В Приморье хакеры обрушили сеть аптек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Кибертерроризм,