В Томске поймали хакера, работающего на украинские спецслужбы

Жителя Томска арестовали за сотрудничество с силовыми структурами Украины. Он оказывал содействие хакерам. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Как установили российские спецслужбы, мужчина сотрудничал с хакерскими группировкам, координируемым силовыми структурами Украины.

«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры», – говорится в сообщении ведомства.

Киберпреступник стал фигурантом уголовное дела по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Томск, Зоя Осколкова

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