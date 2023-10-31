В Томске поймали хакера, работающего на украинские спецслужбы

Жителя Томска арестовали за сотрудничество с силовыми структурами Украины. Он оказывал содействие хакерам. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Как установили российские спецслужбы, мужчина сотрудничал с хакерскими группировкам, координируемым силовыми структурами Украины.
«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры», – говорится в сообщении ведомства.
Киберпреступник стал фигурантом уголовное дела по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Томск, Зоя Осколкова
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