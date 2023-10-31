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Вторник, 31 октября 2023, 11:39 мск

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ВСУ обстреляли Брянскую область: повреждены жилые дома и административные здания

Украинские войска нанесли удар по селу Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, во время обстрела никто не пострадал, но в селе было нарушено электроснабжение. На месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы.

«В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки», – уточнил глава области.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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