В Петербурге физрука арестовали за развращение школьницы

Учитель физкультуры из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетней. Следователи выяснили, что приставания случались не один раз, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В августе правоохранители начали проверку 49-летнего учителя, подозревая, что он пригласил 13-летнюю школьницу к себе домой и развратил ее. Выяснилось, что это был не единственный случай.

«В ходе проверки выяснилось, что это был далеко не первый эпизод. До того, как начать приставать к школьнице у себя дома, он неоднократно делал это в детском лагере и санатории в Геленджике», – пояснил источник.

Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, а подозреваемого арестовали на время следствия. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным портала 78.ru, подозреваемый является заслуженным тренером РФ, мастером боевых искусств, лауреатом «Зала славы» в Испании и США.

В Ленинградской области задержали преподавателя игры на гитаре. Его 12-летняя ученица пожаловалась на приставания во время уроков, когда ей было пять лет.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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