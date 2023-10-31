В секторе Газа погибли 3542 ребенка, из них 133 – младенцы

Порядка 3542 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Среди них 133 младенца младше года, следует из отчета Минздрава Палестины о жертвах бомбардировок.

Отчет с именами и данными об убитых занял 212 страниц.

Общее число погибших с 7 октября жителей Газы составило 8 525 человек, в их числе 3542 ребенка. По данным на 26 октября, убиты 133 младенца, 482 ребенка в возрасте от года до трех лет. Среди погибших 1527 детей младшего школьного возраста (4-13 лет) и 523 подростка 14-17 лет.

За тот же период убиты 2262 женщины и 462 пожилых людей старше 60 лет. Личности 281 человека так и не удалось установить, приводит данные агентство «Анадолу».

По данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 940 детей считаются пропавшими без вести. Представитель организации Джеймс Элдер заявил, что сектор Газа превратился «в кладбище детей». Он призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня. Чиновник подчеркнул, что палестинцы умирают не только от бомбежек, но и от недостатка лекарств, воды и пищи. Многим не успевают помочь, потому что в секторе нет топлива для заправки спецтехники для разбора разрушенных домов.

Госдума РФ приняла обращение к ООН и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей в секторе Газа. Российские депутаты призвали обе стороны конфликта на Ближнем Востоке «прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия».

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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