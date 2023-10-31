«Сектор смерти и ужаса»: Госдума обратилась к ООН и парламентам государств мира в связи массовой гибелью детей в Газе

Сегодня Госдума единогласно приняла обращение к Организации объединенных наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта и сложившейся там гуманитарной ситуацией.

В документе подчеркивается, что российский парламент считает «принципиально важным и не терпящим отлагательства» настоятельный призыв «поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков».

В обращении приводятся данные ЮНИСЕФ, что только за первые три недели в зоне конфликта погибло порядка 3 тысяч детей, более 5 тысяч несовершеннолетних получили ранения. «Ежедневно в зоне конфликта получают ранения или погибают более 400 детей. По информации министерства здравоохранения Палестины, именно дети составляют 40 процентов от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. При этом наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий «сектор смерти и ужаса», – заявила Госдума.

«Блокирование Вашингтоном и Лондоном усилий Совета Безопасности ООН, наделенного исключительным правом принятия кардинальных решений, позволяющих предотвратить или остановить любое вооруженное противостояние, не оставляет сомнений в конъюнктурном и крайне политизированном подходе западных стран к вопросу о прекращении огня и остановке нового витка вражды и насилия в ходе затянувшегося на десятилетия арабо-израильского конфликта. Их попытки использовать нагнетание ситуации в горячих точках мира в своих эгоистичных, в том числе экономических, целях и многолетняя практика по торпедированию миротворческих усилий на Ближнем Востоке, в частности в составе «ближневосточного квартета», не дают оснований снять ответственность с тех международных структур, которые в рамках своих мандатов должны защищать интересы и права ребенка», – констатировала Госдума.

«Только объединив усилия правительств, парламентов, гражданского общества вокруг ООН и Совета Безопасности ООН, мы сможем спасти от смерти и страданий детей Палестины, Израиля и соседних стран, вовлеченных в этот застарелый конфликт», – подчеркивается в обращении.

Москва, Мария Соколова

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