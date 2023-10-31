В Пензе задержали школьного учителя за педофилию

Учитель одной из школ Пензы задержан по подозрению в совращении двух девочек, с одной из которых вступал в интимную связь. Об этом сообщает РИА «Новости»» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, в 2019 году педагог неоднократно вступал в интимную связь с ученицей восьмого класса. Также установлено, что в 2023 году подозреваемый отправлял другой школьнице интимные фотографии.

В областном управлении СК России сообщили, что в отношении 45-летнего учителя расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» и ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетней. Следователи установили, что педагог неоднократно приставал к 13-летней школьнице как у себя дома, так и в детском лагере и санатории в Геленджике.

Подозреваемый является заслуженным тренером РФ, мастером боевых искусств, лауреатом «Зала славы» в Испании и США.

Пенза, Наталья Петрова

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