В результате беспорядков аэропорту Махачкалы нанесен ущерб в 285 миллионов рублей

Депутат Госдумы от Республики Дагестан Хизри Абакаров во вторник, 31 октября, заявил, что сумма подсчитанного ущерба, нанесенного аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками уже достигла 285 миллионов рублей.

В своем Telegram-канале Абакаров написал: «Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали… Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения.

Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется».

«Хочу сказать, что все, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту! Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен! Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно!», – подчеркнул депутат и добавил: «Сколько средств и сил было потрачено на строительство и реконструкцию всего аэровокзального комплекса в аэропорту Махачкалы! Это средства, которые были направлены в первую очередь на то, чтобы дагестанцам было удобно летать в Хадж, чтобы развивался туризм, а дагестанцы могли больше зарабатывать».

Махачкала, Иван Бабурин

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