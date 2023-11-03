СКР установил личности более 20 активных участников беспорядков в Махачкале

Следователи установили личности более 20 активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых – активных участников массовых беспорядков», – сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, ущерб от массовых беспорядков составил «сотни миллионов рублей». Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы.

В СКР отметили, что следователи в рамках уголовного дела допросили десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков. «Анализируются данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов», – сообщили в ведомстве.

Все полученные следствием данные тщательно сопоставляются, чтобы установить роль и степень участия каждого из фигурантов в совершении преступления и дать объективную правовую оценку их действиям, добавили в СКР.

Напомним, в ночь на 30 октября в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт после прилета рейса из Тель-Авива, парализовав его работу. Часть из них проникла на взлетную полосу аэрогавани, где в этот момент стоял прибывший из Израиля самолет. Протестующие требовали изгнать из страны израильтян на фоне массовой гибели палестинцев в секторе Газа. В результате пострадало около 20 человек.

По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело, задержано 83 человека.

Москва, Наталья Петрова

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