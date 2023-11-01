В Брянской и Курской областях ночью сбили два дрона ВСУ

Два украинских беспилотника сбиты в ночь на 1 ноября над Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Киев пытался атаковать объекты на российской территории аппаратами самолетного типа. Дроны были уничтожены дежурными средствами противоздушной обороны.

Ранее военное ведомство РФ сообщило, что 31 октября около 23:30 мск силы ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской областью.

Москва, Наталья Петрова

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