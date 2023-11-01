На Таймыре снегоход с людьми провалился под лед

Снегоход провалился под лед на реке Хета на севере Красноярского края. Оба мужчины, ехавшие на транспорте, погибли, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.
ЧП случилось около села Хета на Таймыре. Мужчины 31 и 45 лет на снегоходе выехали на реку. Тонкий лед не выдержал, и снегоход вместе с пассажирами провалился в занесенную снегом полынью. Оба мужчины погибли.
«Лед на реках, даже на севере еще не установился! Запрещено выходить и тем более выезжать на лед сейчас», – напомнили в ведомстве.
В Мурманской области 12-летний мальчик провалился под лед и утонул. Тело ребенка нашли только на следующий день.
Красноярск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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