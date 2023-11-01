Трое пострадали: в Уфе иномарка врезалась в рейсовый автобус

Иномарка врезалась в рейсовый автобус в Уфе. В результате три человека пострадали, двое – тяжело, рассказали в ГИБДД Башкирии.

Авария случилась вечером 31 октября, когда «Митцубиси АСХ» выезжала из двора многоэтажного дома. Легковушка срезалась в автобус «ПАЗ Вектор» с пассажирами.

В автобусе никто не пострадал, но люди в иномарке получили травмы. Скорая отвезла 38-летнего водителя и двух его пассажиров в больницу. У 20-летней пассажирки и мужчины за рулем оказались тяжелые травмы. Второй пассажир 35 лет пострадал меньше, его отпустили лечиться амбулаторно.

Начато административное разбирательство.

Накануне в Нефтекамске легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом. Пострадали четверо детей и трое взрослых.

Уфа, Наталья Рязанова

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