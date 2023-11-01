Дрон сбросил бомбу на энергетиков в Донецке: есть раненый

В Донецке украинский беспилотник атаковал группу сотрудников «Региональной энергопоставляющей компании». В результате сброса боеприпаса с дрона ранение получил один сотрудник компании. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.

Он уточнил, что энергетики попали под обстрел в Петровском районе. Подробности и информация о пострадавшем уточняются, добавил градоначальник.

Напомним, вечером 31 октября ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка. В результате удара реактивной артиллерии погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения получили 12 человек, из них двое сотрудников МЧС и три журналиста «Известий». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.

Донецк, Наталья Петрова

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