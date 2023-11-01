СКР расследует отравление детей в развлекательном центре в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления девяти посетителей в детском развлекательном центре «Джанго парк» в Уфе. Роспотребнадзор выявил норовирус у одного из работников центра.

Празднование дня рождения 30 октября в «Джанго парке» закончилось массовым отравлением детей. Девять ребят пожаловались на плохое самочувствие, всем оказана медицинская помощь. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан приостановило работу развлекательного центра, взяло пробы готовой еды и полуфабрикатов.

Специалисты выявили норовирус у одного из работников центра. Тот же диагноз подтвердился у всех пострадавших детей. Ведомство готовит материалы в суд для административной приостановки работы «Джанго парка».

После проверки инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ), пояснили в управлении СКР по республике. Следователи также дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в местах общепита. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

СКР возбудил уголовное дело после массового отравления учеников кадетского класса в Луховицком районе Подмосковья. В больницу попали 20 кадетов с ротавирусной инфекцией.

Уфа, Наталья Рязанова

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