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Среда, 1 ноября 2023, 09:46 мск

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После массового отравления кадетов в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Московской области следователи возбудили уголовное дело после массового отравления учеников кадетского класса в Луховицком районе. В больницу попали 20 кадетов, у них диагностирована ротавирусная инфекция. Расследование проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает региональное управление СК РФ.

Прокуратура начала проверку в связи с госпитализацией учащихся. «Вечером 31 октября в медицинское учреждение госпитализированы 20 учеников кадетского класса образовательного учреждения, расположенного в селе Дединово Луховицкого района», – говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что причина плохого самочувствия детей – ротавирусная инфекция, информирует СКР.

Отмечается, что следователи осмотрят учреждение, допросят его руководство и детей. Информация о произошедшем направления в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Рязани более 90 детей и учителей заразились норовирусной инфекцией. Занятия в учебном заведении отменены, проводится проверка в отношении школы и компании, ответственной за приготовление пищи.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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