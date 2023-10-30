В рязанской школе более 90 учеников и учителей заразились кишечной инфекцией

В школе Рязани более 90 детей и учителей заразились норовирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вспышка произошла в школе №1 имени Екимецкой. С 26 октября симптомы норовирусной инфекции проявились у 91 человека, среди пострадавших дети и взрослые. На следующий день занятия были отменены.

В учебное заведение приехали специалисты Роспотребнадзора, они отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья, проводятся лабораторные исследования.

В прокуратуре Рязанской области проводят проверку в отношении школы и компании, ответственной за приготовление пищи.

На прошлой неделе в Перми более 10 участников циркового фестиваля в возрасте от 8 до 17 лет пожаловались на симптомы отравления. Позже число заболевших выросло до 21 человека, 15 детей отправили в стационар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Рязань, Зоя Осколкова

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