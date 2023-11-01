В Кузбассе рабочего насмерть засыпало углем

Рабочий погиб при погрузке угля на предприятии в Кемеровской области. Прокуратура организовала проверку безопасности условий труда, а следователи возбудили уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября на одном из угольных предприятий Кузбасса. 41-летний слесарь работал внутри вагона по выданному наряду, когда состав подали под погрузку. Слесаря придавило угольной массой, мужчина умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла на контроль ход расследования и организовала проверку того, как соблюдались требования промышленной безопасности и охраны труда.

В порту Усть-Луга Ленинградской области рабочего затащило в конвейер по погрузке контейнеров. Мужчина умер на месте.

Кемерово, Наталья Рязанова

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