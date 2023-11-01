Сибирячка отдала пять миллионов и драгоценности ради «отворота» соперницы

Жительница Новосибирска отдала «экстрасенсу» пять миллионов рублей и все драгоценности ради обряда «отворота» любовницы от своего сожителя. Чудо-специалистом оказался мошенник-рецидивист, который вскоре вновь предстанет перед судом.

По версии следствия, 32-летний обвиняемый убедил сибирячку, что сможет отвадить соперницу от ее сожителя. Для этого требовалось провести специальный обряд и «духовно очистить» ювелирные изделия заказчицы. Целый год женщина передавала «экстрасенсу» деньги, для чего взяла несколько кредитов, в том числе под залог квартиры и машины.

«Обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений, с июля 2022 года по июнь 2023 года обманом завладел денежными средствами потерпевшей в сумме пяти миллионов рублей и принадлежащими ей драгоценностями на сумму 300 тыс. рублей. Ими распорядился по своему усмотрению», – рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Поняв, что дело неладно, женщина все же обратилась в полицию. Во время обыска у обвиняемого нашли имущество только на 700 тыс. рублей. Мужчину задержали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело передано в суд.

Пенсионерка из Орехова-Зуева отдала лжегадалке «заговоренные» деньги и ценности на два миллиона рублей, чтобы отвести «скорую смерть» от себя и сына.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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