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Понедельник, 17 апреля 2023, 12:29 мск

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«Обряды-откупы» обошлись подмосковной пенсионерке в 2 млн рублей

Полицейские из подмосковного Орехова-Зуева задержали лжегадалку, уговорившую местную пенсионерку отдать ей «заговоренные» деньги и ценности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, злоумышленница познакомилась с потерпевшей в электричке. В ходе завязавшейся беседы она узнала о проблемах в семье женщины и пообещала помочь. Новые знакомые обменялись номерами телефонов. Через некоторое время аферистка созвонилась с пенсионеркой и приехала к ней домой, где нагадала ей и её сыну скорую смерть. Мошенница предложила им провести «обряды-откупы», для которых необходимы были деньги и золото. Лжецелительница убедила, что именно в этих ценностях таится заговор», – сообщили в ведомстве.

Пенсионерка и ее сын поверили в эту историю и в течение нескольких дней передали гадалке наличные и ювелирные изделия на сумму около 2 миллионов рублей. Женщина обещала отнести их на кладбище «для проведения ритуала». После того, как аферистка стала уговаривать продать жильё, взять кредит и отдать ей деньги, потерпевшие поняли, что их обманывают, и обратились в полицию.

Мошенница была задержана в ходе запланированной сотрудниками полиции встречи с заявительницей. При обыске в доме подозреваемой была изъята часть похищенного.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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