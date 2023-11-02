В Новосибирске столкнулись 15 автомобилей

Массовое ДТП случилось утром 2 ноября в Новосибирске. Порядка 15 автомобилей последовательно столкнулись друг с другом после сильного снегопада.

Авария произошла на улице Холмский проезд в Октябрьском районе города. Столкнувшиеся автомобили выстроились «паровозиком» на узкой части дороги. Никто не пострадал, но водителям пришлось довольно долго ждать, пока сотрудники ДПС оформляли аварию.

«Оформлено ДТП с материальным ущербом без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение затруднено», – сообщили в отделе пропаганды автоинспекции по Новосибирску.

Очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», что всю ночь в городе шел снег, и спецтехника не везде успела почистить проезжую часть. Причиной аварии могла стать скользкая после снегопада дорога.

В Ленинградской области случилось массовое ДТП с участием 14 автомобилей и автобуса. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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