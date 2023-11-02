На Сахалине СКР проверит жалобы на побои в детском саду

Следователи начали проверку жалобы на избиение ребенка в детском саду от жительницы Южно-Сахалинска. Женщина увидела у сына на спине синяки, когда привела мальчика домой.

Ребенок не сразу признался, кто его побил, а потом сказал, что воспитательница пригрозила наказанием, если откроется правда. Оказалось, женщина хватала его за одежду, пихала и била по спине, когда он не захотел раздеваться поле прогулки. Обеспокоенная мать позвонила воспитателю, и та призналась, что «не справляется» и «не думала, что дойдёт до синяков».

По словам родительницы, это не первый случай рукоприкладства с этим сотрудником. Родители в группе жаловались директору детского сада, и та обещала провести проверку. В группе даже установили камеры видеонаблюдения, но так и не подключили, пишет портал astv.ru.

На этот раз сахалинка попросила медиков засвидетельствовать побои на ребенке и обратилась с заявлением сразу в полицию и прокуратуру, а не в администрацию садика. Материалы передали в Следственный комитет. Городской департамент образования также начал проверку инцидента.

«Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям воспитателя и принято процессуальное решение», – пояснили в управлении СКР по региону.

В Екатеринбурге прокуратура проверяла сообщения о том, что воспитатель ударила мальчика проводом зарядного устройства для телефона.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»