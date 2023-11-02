Сахалинец угрожал взорвать детский сад из-за ссоры с сожительницей

Житель города Корсаков сообщил в полицию, что несет в детский сад гранату. Оказалось, угроза была ложной, и мужчина хотел поднять шум, чтобы привлечь внимание бывшей сожительницы, рассказали в УМВД по Сахалинской области.

В конце сентября 39-летний мужчина поссорился с бывшей сожительницей и по этому поводу крепко выпил. Обиженный на женщину сахалинец решился на неординарный поступок: заявил, что идет в детский сад с гранатой в кармане. Полиция эвакуировала учреждение, на предполагаемое место ЧП выехали все экстренные службы.

Мужчина до садика так и не дошел, но полиция вычислила его и задержала. Его действия квалифицировали как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объектов социальной инфраструктуры из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Обвиняемый признал вину и рассказал о причинах своего поступка. Мужчина уже имеет несколько судимостей, и теперь ему может грозить штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Расследование уголовного дела завершено. Дело будет рассмотрено в суде», – добавили в ведомстве.

Житель Нижневартовска угрожал взорвать жилой дом с помощью гранаты. Прибывшая на место полиция выяснила, что угроза была ложной. Мужчину задержали.

Корсаков, Наталья Рязанова

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