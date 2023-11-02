Израиль снова ударил по лагерю беженцев и школе в Газе

Израиль нанес удары по школе БАПОР в лагере беженцев Шати и лагерю беженцев Джабалия. Вторая цель подверглась атаке третий раз за три дня, число погибших и раненых превысило 1000 человек, передает телеканал Al-Jazeera.

Израильские военные дважды бомбили школу при агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Первый удар пришелся по окрестностям и убил пять человек. Во второй раз попадание пришлось на само здание, где укрываются «тысячи перемещенных лиц». Общее число жертв пока не называется.

ЦАХАЛ третий день подряд бомбит лагерь для беженцев Джабалия. По меньшей мере трое палестинцев погибли, несколько ранены в результате третьего удара за три дня. Общее число погибших достигло 200. В результате двух первых ударов не менее 777 ранены, 120 человек числятся пропавшими без вести.

Общее число погибших палестинцев в результате израильских ударов выросло до 8 805 человек. По данным агентства «Анадолу» жертвами конфликта уже стали 3 648 детей и 2 290 женщин в секторе Газа.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что авиаудары Израиля по лагерю беженцев Джебалия в Газе могут быть приравнены к военному преступлению. У организации появились «серьезные опасения», что это непропорциональный ответ на действия боевиков ХАМАС.

Москва, Наталья Рязанова

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