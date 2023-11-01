Авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Газе может быть признан военным преступлением

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду, 1 ноября, заявило, что авиаудары Израиля по лагерю беженцев Джебалия в Газе являются непропорциональным ответом и могут быть приравнены к военному преступлению, – сообщают СМИ.

В заявлении УВКПЧ, опубликованном в официальном аккаунте организации в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям».

Отметим, что ранее сегодня, в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что «Соединенные Штаты сейчас не дают оценку, совершает ли Израиль военные преступления в ходе операций в секторе Газа».

Напомним, что накануне, во вторник, 31 октября, министерство внутренних дел Газы заявило, что в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибло и ранено не менее 400 человек.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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