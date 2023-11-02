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Четверг, 2 ноября 2023, 14:10 мск

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В Москве задержан мигрант, изнасиловавший 13-летнюю школьницу в Петербурге

В Москве задержали 23-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы из Красносельского района Санкт-Петербурга. После надругательства девочка забеременела.

По информации «Фонтанки», подозреваемого задержали на улице Псковской. В настоящий момент мигрант помещен в следственный изолятор. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Преступление в отношении 13-летней школьницы было совершено в Южно-Приморском парке этим летом, недалеко от дома на улице Маршала Захарова, где проживает семья. Школьница забеременела, родители повели ее к врачу, на приеме школьница рассказала, что подверглась сексуальному насилию.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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