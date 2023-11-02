Дроны-камикадзе ВСУ массово атаковали Энергодар в момент ротации членов МАГАТЭ

Киевский режим организовал массированную атаку на Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Ее пик пришелся на смену членов миссии МАГАТЭ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам центра Энергодара. Массированный налёт дронов-камикадзе ВСУ осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ. Предварительно, жертв нет», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его данным, киевский режим нанес порядка 10 ударов по городу в Запорожье в тот день, когда объявлен режим тишины ради сотрудников МАГАТЭ. Беспилотники были запущены из находящегося под контролем Киева города Никополь на правом берегу Днепра.

Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева уточнила, что два дрона атаковали гостиницу, два взорвались в городском парке. Один беспилотник влетел в квартиру жилого дома, но обошлось без жертв.

«Ожидается вторая волна дроновой атаки со стороны ВСУ. Миссионеры прибыли на ЗАЭС, минуя город. Чудовищное нарушение режима тишины во время ротации МАГАТЭ», – написала Курлаева в телеграм-канале.

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что киевский режим намеренно атаковал Запорожскую АЭС. Спецназ трижды пытался захватить станцию, но российские войска дали отпор. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что заявление украинского чиновника станет «холодным душем» для ООН, которая никак не могла определить, кто же наносит удары по ЗАЭС.

Энергодар, Наталья Рязанова

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