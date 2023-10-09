«Холодный душ для ООН»: Захарова оценила признание Буданова об ударах по ЗАЭС

Признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова должно стать «холодным душем» для ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала население западных стран сбросить гипноз от внушения своих политиков.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинский спецназ трижды пытался атаковать Запорожскую АЭС с целью захвата станции. Но все три попытки провалились – российские войска дали отпор.

«Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой «не могут определить направление удара по станции». Должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создаёт угрозы ядерным объектам», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что слова Буданова подтверждают заявления России о том, что киевский режим использует ЗАЭС, чтобы шантажировать Европу. Россия на всех специализированных площадках предоставляла подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков заявил, что Россия должна будет понести всю ответственность за любые вероятные инциденты или аварии на Запорожской АЭС и их последствия.

Москва, Наталья Рязанова

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