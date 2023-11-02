В Австралии акула напала на серфера на глазах его товарища

На юге Австралии вторые сутки ищут серфера, на которого напала акула. На месте происшествия нашли только доску и мелкие личные вещи мужчины, пишет газета The Advertiser.

ЧП случилось в Аделаиде 31 октября. Два серфера в возрасте 55 и 70 лет отправились покорять волну, когда рядом с пляжем появилась акула. Хищница выбрала себе жертву помоложе. Второй мужчина успел увидеть только огромную челюсть и то, как тело его друга уходит под воду.

«Минуту или две ничего не происходило, повсюду кровь, и доска всплыла. Думаю, акула забрала его», – рассказал очевидец изданию.

Один из местных жителей помогал искать пропавшего мужчину и увидел белую акулу длинной с автомобиль. Но помощник не уверен, что это была именно та хищница, что напала на серфера.

Поиски продолжаются, но полиция не уверена, что мужчину найдут живым. Любителей серфинга призвали временно держаться подальше от места нападения.

В августе в городе Порт-Макуори акула напала на мужчину на пляже. Пострадавший попал в больницу в критическом состоянии.

Аделаида, Наталья Рязанова

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