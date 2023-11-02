В России с начала года около 5 тысяч человек погибли на пожарах

России с начала 2023 года около 5 тысяч человек стали жертвами пожаров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В текущем году произошло более 80 тысяч пожаров на жилых объектах, в которых погибли более 4,8 тысячи человек.

«Из них почти 15 тысяч пожаров произошли из-за неисправных печей, более 22 тысяч – из-за неосторожного обращения с огнем и более 33 тысяч – из-за неисправного электрооборудования и сети», – рассказали в министерстве.

Кроме того, с начала года на водных объектах произошло 4 232 происшествия, в которых погибли свыше 3,5 тысячи человек, из них 439 детей. При этом 1702 человека были спасены.

Москва, Зоя Осколкова

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