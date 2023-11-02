Минобороны сообщило о перехвате в Энергодаре девяти дронов ВСУ

Появилась официальная информация об атаке украинских войск беспилотниками на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. По данным Минобороны, средства ПВО России примерно в 12:30 мск перехватили девять украинских дронов коптерного типа в районе Энергодара.

В ведомстве подчеркнули, Киев в очередной раз устроил провокацию прямо во время проведения ротации сотрудников МАГАТЭ.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС», – сказано в заявлении.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Украина организовала массированную атаку на Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Ее пик пришелся на смену членов миссии МАГАТЭ.

Москва, Наталья Петрова

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